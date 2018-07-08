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"الأزهر" يشكل لجنة فنية للوقوف على صلاحية مبنى مستشفى الحسين

02:31 م الأحد 08 يوليو 2018
"الأزهر" يشكل لجنة فنية للوقوف على صلاحية مبنى مستشفى الحسين

رئيس جامعة الأزهر يزور مرضى الحسين بـالزهراء والفا

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة للوقوف على صلاحية المبنى الذي حدث به الحريق أمس، في مستشفى الحسين الجامعي.

وقال "المحرصاوي"، خلال الاطمئنان على مرضى الحسين الجامعي، بعد نقلهم لمستشفيات "سيد جلال والزهراء الجامعي والمنيرة والقاهرة الفاطمية"، اليوم الأحد، إن الجامعة في انتظار التقرير النهائي للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في حالة ثبوت أي تقصير من أي شخص، ولا تستر على فساد أو تقصير.

وأضاف، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقدم كل الدعم اللازم للمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة من خلال بيت الزكاة المصري لاستمرار تقديم الخدمة المجانية للمرضى، وآخرها توفير دعم لتطوير الرعاية المركزة بمستشفى الحسين الجامعي بتكلفة 60 مليون جنيه، علاوة على توفير المستلزمات اللازمة للمرضى لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بشكل يليق بالمريض المصري.​

رئيس جامعة الأزهر يزور مرضى الحسين بـالزهراء والفاطمية

محمد المحرصاوي جامعة الأزهر كلية الهندسة مستشفى الحسين

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