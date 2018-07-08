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    محافظ القاهرة لمصراوي: لدينا مسار كامل للعائلة المقدسة

    01:20 م الأحد 08 يوليو 2018
    محافظ القاهرة لمصراوي: لدينا مسار كامل للعائلة المقدسة

    المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن اليوم الأول من مؤتمر الشباب الذي تنظمه المحافظة بعنوان "معًا من أجل مصر"، يليق بتاريخ وعراقة العاصمة.

    وأضاف "عبدالحميد"، لمصراوي، على هامش المؤتمر، أن القاهرة لديها مسار كامل للعائلة المقدسة ومقدسات آل البيت، والكثير من المقدسات والآثار الإسلامية.

    وأوضح محافظ القاهرة، أن مؤتمر الشباب يأتي بالتنسيق مع جامعة عين شمس، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ احتفالًا بمرور 1049 عامًا على تأسيس القاهرة.​

    محافظ القاهرة عاطف عبدالحميد مؤتمر الشباب مسار العائلة المقدسة
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