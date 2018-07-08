"الأرصاد" تكشف موعد انكسار درجات الحرارة وانخفاض نسب الرطوبة

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس معتدلة على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، ولطيف ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحاته بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة وستنكسر يوم الثلاثاء المقبل ما بين 5% إلى 10%، بينما تنخفض درجات الحرارة بنسبة درجتين إلى 3 درجات لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة لمدة طويلة في فترة الظهيرة.