برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع الحوادث بطريق سيوة مطروح

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب رزق جالي، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن ارتفاع نسبة حوادث الطرق بطريق سيوة مطروح، والتي بلغت نحو 5 حالات شهريًا بسبب سوء حالة الطريق.

وقال "جالي"، في طلبه اليوم الأحد، إن مركز سيوة من المراكز الهامة على مستوى الجمهورية بشكل عام، وعلى مستوى محافظة مطروح بشكل خاص، ويبلغ عدد سكانه نحو 50 ألف نسمة، ويعد مزارًا سياحيًا عالميًا، مطالبًا بسرعة إنشاء كوبري مدينة الحمام الساحلي، للحد من الزحام ونسبة الحوادث في تلك المنطقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإبقاء على تلك الحالة السيئة للطرق، يتعارض مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض بشبكات الطرق وتطويرها على مستوى الجمهورية.