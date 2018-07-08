تكريم عدد من الوزراء ورجال دين وشباب بمؤتمر "معًا من أجل مصر"

كتب- محمد نصار:

كرمت إدارة مؤتمر الشباب "معًا من أجل مصر"، اليوم الأحد، عددًا من الوزراء والشخصيات العامة والدينية للأزهر والكنيسة.

وأهدت إدارة المؤتمر، دروع التكريم للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ممثلًا عن رئيس الوزراء.

كما كرمت الإدارة، كلٍ من الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، والبابا تواضروس الثاني، والدكتور أحمد الطيب، والذي تسلمها مندوبين عنهما، بجانب تكريم فريق الإعاقة، وعدد من الشباب.