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    رئيس جامعة حلوان: التعليم أهم المشروعات القومية للرئيس

    01:15 م الأحد 08 يوليو 2018
    رئيس جامعة حلوان: التعليم أهم المشروعات القومية للرئيس

    الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن نظام التعليم الجديد الذي سيتم تطبيقه بداية من العام المقبل سيحدث نقلة كبيرة في نظام التعليم في مصر، مؤكدا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعليم ووضعه على رأس المشروعات القومية.

    وأضاف نجم، خلال ندوة مصر والتنمية المستدامة، ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر "معًا من أجل مصر"، الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، أنه يجري انشاء جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة وجامعة العلمين، والتي ستنقل هذه المناطق نقلة حضارية وتنموية كبيرة.

    وتابع: توجد بعض الجمعات التكنولوجية الاي يتم إنشائها حاليا، إلى جانب نحو ٦ جامعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

    وأكد رئيس جامعة حلوان، أن تطوير العشوائيات يعد من انواع المشروعات القومية، ومشروعات الطرق وغيرها.​

    جامعة حلوان المشروعات القومية نظام التعليم الجديد السيسي ندوة مصر والتنمية المستدامة

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