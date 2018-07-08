وفد مصري يزور عددا من المتاحف العلمية والبيوت الأثرية بموناكو

كتب ـ يوسف عفيفي:

زار الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عددا من المتاحف العلمية و البيوت الأثرية في موناكو منها متحف البحار والمحيطات الذي يعرض أنواع متعددة من الأسماك والكائنات البحرية والهياكل العظمية للديناصورات، بالإضافة إلى أدوات الصيد التي استخدمها البحَّارة في أوائل القرن الماضي.

شارك في الزيارة كل من النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام، والنائبة سحر مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بصحبة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والسفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا.

وحرصت إدارة المتحف على أن يدون العناني كلمة في سجل زيارات المتحف والذي أعرب فيها عن سعادته بهذا المتحف الذي به عددا كبير من أنواع الثروة السمكية والتي موجودة في مصر، ولذلك دعا فيها زوار المتحف أن يأتوا إلى مصر للاستمتاع بمشاهدة هذه الأنواع، بالإضافة إلى غيرها والموجودة في سواحل مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء.