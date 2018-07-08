وزير الآثار يهدي مستنسخ أثري لحاكم موناكو مقابل قطعة حلوى

كتب يوسف عفيفي

أهدى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الأمير ألبرت الثاني حاكم موناكو نسخة من تمثال ألكا الخاص بالملك توت عنخ آمون، ودعاه لزيارة مصر وآثارها وخاصة الميناء الشرقي بالإسكندرية لمشاهدة الآثار الغارقة وذلك لاهتمام الأمير بعلوم البحار والآثار الغارقة، كما دعاه لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه.

وفي المقابل، أهدى الأمير ألبرت الثاني وزير الآثار، حسب بيان، عددا من طوابع البريد والتي أصدرتها الإمارة خصيصا للاحتفال بمصر وحضارتها العريقة، كما وزع على الحاضرين قطع من الحلوى رسم عليها قناع الملك بسوسنيس والذي تشبه ملامح وجهه ملامح وجه الملك الشاب توت عنخ آمون.

جاء ذلك بعد افتتاح الامير ألبرت الثاني والدكتور خالد العناني مساء أمس معرض كنوز الفراعنة وسط حشد إعلامي كبير وعدد من كبار الشخصيات العامة من ولاية موناكو وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا

وأعرب الأمير عن إعجابه بالمعرض الذي تستضيفه إمارة موناكو بعد ١٠ أعوام من إقامة المعرض الأول لحضارة مصر القديمة والذي كان يوضح الدور الذي لعبته ملكات مصر خلال العصور الفرعونية المختلفة كأم وزوجة وابنه وحاكمة.​