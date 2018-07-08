وزير التعليم: "التابلت" مجانًا لطلاب الصف الأول الثانوي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل حاليًا تحديد آلية تسليم "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي المقبل 2018/ 2019.

وأضاف شوقي – متفاعلًا مع عدد من أولياء الأمور من خلال إحدى المجموعات على تطبيق "واتس آب"- أنه لن يكون هناك مصروفات مقابل "التابلت"، إذ ستوفره الدولة للطلاب مجانًا طوال المرحلة الثانوية ولن يسترد منهم بعد تخرجهم.

وتساءل عدد من أولياء الأمور حول آلية تسليم "التابلت" للطلاب، هل يكون عن طريق المدرسة، أم الوزارة، أم أي مكان آخر.

وتبدأ الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2018/ 2019، في 1 سبتمبر المقبل، بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فيما تبدأ في 22 سبتمبر بالنسبة لباقي الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.​