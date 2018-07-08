"قوى عاملة النواب" تعلن موافقتها على برنامج الحكومة

كتب- أحمد علي:

أعلن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على برنامج الحكومة فيما يدخل في نطاق اختصاصاتها، خصوصًا ما يتعلق بالعمالة والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال "المراغي"، إن برنامج الحكومة جيد، وجاء شاملًا لكل المجالات، مطالبًا الحكومة بوضع جدول زمني لتنفيذ البرنامج، وتقديم تقرير دوري للبرلمان لمعرفة مؤشرات الأداء.

وأضاف "المراغي"، خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يتعلق بالعمالة والتشغيل والحد من البطالة، أن البرنامج تضمن إيجابيات كثيرة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات عديدة للحد من البطالة وزيادة نسبة التشغيل وتوفير آلاف فرص عمل للشباب، من خلال إقامة مجمعات ومدن صناعية والشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن خفض معدلات البطالة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتيسير على الشباب بشأنها، يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة.​