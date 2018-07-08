"الصيدلة بـ58 ألفا".. جامعة هليوبوليس تعلن مصروفات الدراسة والأوراق المطلوبة لكلياتها

كتب- محمد قاسم

أعلن الدكتور يسري هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، عن إجمالي قيمة المصروفات الدراسية لكلياتها والتي تضم 5 كليات هي: وهى كليات الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعى وإدارة الاعمال والزراعة الحيوية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2018 – 2019.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة شعبة "علمي علوم" بمجموع 90%، وكلية العلاج الطبيعى شعبة "علمي علوم" بمجموع 90%، وكلية الهندسة شعبة "علمي رياضة" بمجموع 80%؛ وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد بمجموع 60%، وكلية الزراعة الحيوية بمجموع 55 %، موضحًا أن الجامعة تقدم هذا العام عددًا كبيرًا من المنح لطلاب الثانوية العامة المتفوقين.

المستندات المطلوبة لسحب استمارة التقديم هى:

أصل شهادة الميلاد - أصل شهادة الثانوية العامة - صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر - 6 صور شخصية حديثة - نموذج 2 جند للطلاب الذكور المصريين - نموذج 6 جند للطلاب مواليد 1999 وما قبلها.

وأوضح: "الطالب المسجل بجامعة أخرى لابد من إحضار موقفه من التجنيد + خطاب السحب من الجامعة المقيد بها".

المصروفات الدراسية كالتالي:

وأشار الدكتور يسرى هاشم، إلى أن مصروفات كلية الصيدلة تبلغ 58 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 97% لتصل الى 52 الف جنيه.

وأضاف أن كلية الهندسة تبلغ مصروفاتها 48 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 80% وأقل من 90%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 90%، لتصل الى 41 الف جنيه.

ولفت هاشم إلى أن كلية إدارة الأعمال والاقتصاد تبلغ مصروفاتها 37 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 75% وأقل من 85%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 85%، لتص الى 31 الف جنيه.

وأضاف أن كلية العلاج الطبيعى تبلغ مصروفاتها 52 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 90% وأقل من 95%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 95%، لتصل الى 44 الف جنيه.

وأشار هاشم، الى أن كلية الزراعة الحيوية تبلغ مصروفاتها 25 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 75% وأقل من 85%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 85%، لتصل الى 21 الف جنيه.

هذا بخلاف رسوم التقديم والرسوم الإدارية ورسوم الأنشطة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الكليات الـ5 تقدم لطلبة الجامعة نماذج متطورة فى مجالات الهندسة المستدامة وإدارة الأعمال والاقتصاد والدراسات الدوائية الشاملة والعلاج الطبيعى والزراعة الحيوية، وذلك من خلال طرق تدريس تدعم مفاهيم التنمية المستدامة ومناهج حديثة تم وضعها وتصميمها بالشراكة مع هيئات تعليمية ومعاهد بحثية دولية.

وأضاف أن جامعة هليوبوليس تسعى إلى تقديم بيئة تعليمية حديثة ذات جودة تعليمية عالمية من خلال توفير أساتذة بارزين ورواد فى مجالاتهم، وكثافات متوازنة لأعداد الطلبة فى مقابل الهيئة التدريسية، ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة العلمية، وبرامج مختلفة مع جامعات دولية​