نقيب الصحفيين: سأحضر التحقيق مع "مكرم" في نيابة أمن الدولة

كتب- مصطفى علي:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه يقدر قرار النائب العام باستدعاء مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام لنيابة أمن الدولة العليا، موضحًا أن يأمل في أن توافق نيابة أمن الدولة على تأجيل التحقيق إلى يوم الأربعاء، لأنه سيذهب مع "مكرم" إلى التحقيق برفقة فريق الشؤون القانونية بنقابة الصحفيين.

وأضاف "سلامة"، في تصريحات لمصراوي، أنه لم يتلق أي استدعاء رسمي بالموعد حتى الآن، وبالتالي فلا توجد مشكلة من تأجيل التحقيق، وقال: "كنا نتمنى أن تتم مناشدة مكرم محمد أحمد بشأن حظر النشر في قضية مستشفى ٥٧٣٥٧ بدلاً من التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، ولكن سنتجاوب مع هذا الواقع ونتفاعل معه، وستخرج الأمور في إطارها الطبيعي".

وتابع سلامة: "الواقعة لها شقان؛ إيجابي وسلبي، فالشق الإيجابي يتمثل في أن النائب العام ينتصر لحرية الصحافة، ولكن الشق السلبي هو أن المسألة ليست تغولاً على السلطات، فنحن نحترم القضاء ونجلّه وأنا مع حرية النشر باعتبارها الأصل والاستثناء القليل هو المنع أو الحظر".

وأكد نقيب الصحفيين أنه كان مختلفاً في الأساس مع قرار المجلس الأعلى للإعلام بحظر النشر في القضية، مضيفاً: "كنت أرى أن يتم في سياق المناشدة من جانب المجلس بوقف النشر وليس بقرار حظر نشر، لأن الأصل هو حرية النشر وليس المنع".

وشدد سلامة قائلاً: "متضامنون مع الأستاذ مكرم محمد أحمد، لأنه حتى لو اختلفنا معه فهذا دورنا وبالتالي متضامنون معه وسأحضر معه التحقيق وسنضع البيان الذي أصدره أمس أمام الجهات المختصة وإن شاء الله ستنتهي الأمور بالانتصار لحرية النشر".​