رئيس جهاز الشروق: تنفيذ أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه يتم حاليًا تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها محور السادات، في المسافة بين مدخل (2) إسماعيلية وحتى ميدان النهضة، ضمن أعمال تطوير الحي الأول شرق.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان له اليوم، أن أعمال التى يجرى تنفيذها، تطوير وتوسعة القطاع العرضي للطرق، وتعديل التقاطعات، وعمل دورانات قياسية، ومطبات في الأماكن المطلوبة، وأعمال الزراعة للميادين والجزر الوسطى، وتنفيذ ساحات للانتظار، وتجديد الأرصفة والمشايات، وتوفير سلات للقمامة.

وأكد الشربيني: يجرى تنفيذ أعمال توسعة ورفع كفاءة الجزء الشمالي من الطريق الشرقي من مدخل الإسماعيلية 2 حتى محور الشباب.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع والتطوير الحضاري بالمربعات السكنية بالحي الثاني، المجاورات (أ – ب – د)، وتشمل أعمال التطوير، إحلال وتجديد شبكة المياه المغذية للمربعات، وتركيب بردورات وإنترلوك، ورفع كفاءة التدبيش، وتركيب لوحات إرشادية، وأعمدة إنارة، ورفع كفاءة غرف التفتيش وبلاعات المطر، بجانب زراعة المربعات بالأشجار والنجيل.​