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    بعثة الزمالك تغادر إلى ألمانيا لبدء معسكر الفريق

    11:19 ص الأحد 08 يوليو 2018
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    كتب- طه عبيد:

    غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى ألمانيا، للدخول في معسكر مغلق تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق كريستيان جروس، استعدادا لانطلاق بطولة الدوري العام الشهر القادم.

    وتوافد على المطار لاعبي الفريق بسياراتهم الخاصة، وجرى إنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة المصرية المتجهة إلى ميونخ.

    يذكر أن السويسرى جروس، المدير الفني الجديد للفريق، اختار 28 لاعبا للسفر ضمن المعسكر الذي سيشهد 3 مباريات ودية الأولى ضد نورنبرج يوم الثلاثاء، ثم الوصل الإماراتي يوم الجمعة، ومباراة ثالثة لم يتحدد طرفها بعد.​

    مطار القاهرة الدولي ألمانيا بعثة الزمالك نادي الزمالك

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