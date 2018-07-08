الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 أخرين فى حادث مروري بطريق القاهرة السويس

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 أخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي بطريق القاهرة السويس بالكيلو 109، إتجاة السويس.

واوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين وحالات الوفاة الى مستشفى السويس العام.

وأشار "مجاهد" الى أن الإصابات تراوحت مابين اشتباه كسرور بالعمود الفقرى والضلوع، والذراع، والفقرات العنقية، وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالوجه والجسم، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كلفت وكيل وزارة الصحة بالسويس، بمتابعة حالة المصابين بالمستشفى وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، كما تأكدت وزيرة الصحة من تواجد الفرق الطبية بالمستشفى وراجعت مخزون الدم والمستلزمات الطبية، حيث هناك رصيد كافى لاستقبال اى مصابين.​