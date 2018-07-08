رئيس جامعة الأزهر يطمئن على مرضى مستشفى الحسين بعد نقلهم لـ"الزهراء والفاطمية"

كتب – محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، مستشفى الزهراء الجامعي والقاهرة الفاطمية، للاطمئنان على الحالات التي تم نقلها أمس من مستشفى الحسين بعد نشوب حريق بها.

واندلع أمس السبت، حريق هائل ببالمبنى الجديد بمستشفى الحسين الجامعي، بسبب اندلاع النار من أحد التكييفات، وتم نقل المرضى لمستشفيات " الزهراء وسيد جلال والمنيرة والقاهرة الفاطمية".

وقال رئيس الجامعة، إنه تم التأكيد على كل المستشفيات التي نقل إليها المرضى بالاهتمام الكافي وتقديم الخدمة مكتملة مراعاة لصالح المرضى، فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وأشار المحرصاوي، إلى أنه عقب نشوب هذا الحريق أمس كان الاهتمام الأكبر بالمرضى الموجودين بالمستشفى وليس الخسائر المادية.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حريق مستشفى الحسين، الذي وقع أمس السبت.