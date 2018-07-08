  • عاجل:مصدر: قوات الأمن تتمكن من تحرير "طفل الشروق المختطف" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ثعابين البحيرة بطاقات التموين نادي الأهرام مونديال روسيا محمد صلاح

    رئيس جامعة الأزهر يطمئن على مرضى مستشفى الحسين بعد نقلهم لـ"الزهراء والفاطمية"

    11:14 ص الأحد 08 يوليو 2018
    رئيس جامعة الأزهر يطمئن على مرضى مستشفى الحسين بعد نقلهم لـ"الزهراء والفاطمية"

    رئيس جامعة الأزهر يزور مرضى الحسين بـالزهراء والفا

    كتب – محمود مصطفى:

    تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، مستشفى الزهراء الجامعي والقاهرة الفاطمية، للاطمئنان على الحالات التي تم نقلها أمس من مستشفى الحسين بعد نشوب حريق بها.

    واندلع أمس السبت، حريق هائل ببالمبنى الجديد بمستشفى الحسين الجامعي، بسبب اندلاع النار من أحد التكييفات، وتم نقل المرضى لمستشفيات " الزهراء وسيد جلال والمنيرة والقاهرة الفاطمية".

    وقال رئيس الجامعة، إنه تم التأكيد على كل المستشفيات التي نقل إليها المرضى بالاهتمام الكافي وتقديم الخدمة مكتملة مراعاة لصالح المرضى، فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتخفيف المعاناة عن المواطنين.

    وأشار المحرصاوي، إلى أنه عقب نشوب هذا الحريق أمس كان الاهتمام الأكبر بالمرضى الموجودين بالمستشفى وليس الخسائر المادية.

    كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حريق مستشفى الحسين، الذي وقع أمس السبت.

    رئيس جامعة الأزهر يزور مرضى الحسين بـالزهراء والفاطمية1

    جامعة الأزهر مستشفى الزهراء محمد المحرصاوي مستشفى الحسين حريق مستشفى

    الخبر التالى:

    الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 أخرين فى حادث مروري بطريق القاهرة السويس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان