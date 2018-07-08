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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم والقاهرة 39 درجة

06:00 ص الأحد 08 يوليو 2018
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم والقاهرة 39 درجة

مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 39

وسط الدلتا 25 37

الإسكندرية 24 32

بلطيم 25 33

مطروح 22 31

السلوم 21 31

سيوة 22 38

بورسعيد 25 35

دمياط 25 35

العريش 21 32

رفح 21 32

الإسماعيلية 25 38

السويس 28 39

رأس سدر 26 39

نخل 21 38

نويبع 25 38

طابا 23 35

كاترين 20 33

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 25 39

بنى سويف 25 39

المنيا 26 39

أسيوط 26 40

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 28 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 25 38

شلاتين 28 44

ابو رماد 29 43

راس حدربة 29 42

حلايب 30 42

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس الموجة الحارة

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