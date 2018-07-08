اليوم.. جامعة القاهرة تطلق مشروعًا لتطوير العقل المصري

كتب- محمد قاسم:

تنطلق فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل الذي تنظمه جامعة القاهرة بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة، اليوم الأحد، وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ليحمل فكرة جديدة هذا العام، هي "تطوير العقل المصري".

وتأتي الفكرة في إطار مشروع يستهدف تطوير العقل المصري وافتتاح عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي وبناء مجتمع جديد.

ويلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، محاضرة افتتاحية للطلاب ضمن فعاليات الفوج الأول، وذلك الساعة 11 صباح غدًا بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة، تحت عنوان: "تطوير العقل المصري".

ومن المقرر أن تشتمل محاضرة "الخشت" على عدة محاور، أبرزها ما يتعلق باستراتيجية بناء العقل باعتباره السبيل الأمثل لبناء المستقبل، ودور مؤسسات الدولة في تطوير العقل المصري والإنسان المصري في ظل المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية الحالية.

وقال "الخشت"، إن تطوير العقل المصري مسألة بالغة الأهمية، ومصر لن تتقدم بالزراعة والصناعة والتقدم التنموي فقط، بل لا بد من تغيير أفكار الناس.

وأضاف "الخشت"، أن تطوير العقل المصري على أسس من الجدية، والعمق، والانتماء الوطن، والرقي بالمنظومة القيمية، واحترام القانون، هو أمر ضروري وحيوي لتحقيق النهضة والتقدم.

يذكر أن معسكر إعداد قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة، يتضمن سلسلة لقاءات بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، ويشمل 6 أفواج يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الأسطوري والخرافي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.