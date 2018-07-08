عضو بالسياحة الثقافية يطالب بعقاب صارم لمزاولي مهنة السياحة بدون ترخيص

كتب ـ يوسف عفيفي:

اقترح هشام إدريس، عضو جمعية مستثمري السياحة الثقافية بالصعيد، عمل قانون جديد للسياحة يناسب العصر والتطورات الحديثة والمنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع السياحة حاليا، مطالبا بوضع نظام عقاب صارم لكل من يزاول مهنة السياحة بدون ترخيص.

وشدد إدريس لمصراوي، اليوم السبت، على ضرورة وضع خطة تسويقية جديدة بالصرف وتطوير وإعادة الهيكلة داخل الأماكن السياحية والمطارات، ووضع ضوابط للفنادق والشركات السياحيه سواء التي تحرق السعر أو من يغالي في تقديم الخدمة مع الرقابة الصارمة .

ونوه إلى ضرورة عدم عمل شخص في فندق أو شركه سياحة أو أي مكان سياحي إلا بعد أن يأخذ دوره في وزارة السياحة وتجدد الدوره سنويا، بالإضافة إلى وجوب عمل شرطة السياحة والآثار في السياحة فقط وأن يكون قطاع منفصل في وزارة الداخلية وله دورات سنوية وأن يتحدث عدة لغات، مع تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، موضحا أن مصر تسير في الطريق الصحيح والظروف كلها متاحة لتأخذ مصر المكانة التي تستحقها بين دول العالم السياحية.