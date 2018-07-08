بحضور رجال دين ووزراء.. تفاصيل اليوم الأول من مؤتمر "معًا من أجل مصر"

كتب- محمد نصار:

تنطلق صباح الأحد، فعاليات المؤتمر الطلابي الأول للشباب تحت عنوان "معًا من أجل مصر"، الذي تنظمه المحافظة بإشراف المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، بالتعاون مع جامعة عين شمس وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار احتفالات العاصمة بعيدها القومي واحتفالات 30 يونيو.

ويفتتح المؤتمر في أولى جلساته، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبًا عن رئيس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء ولفيف من الشخصيات العامة، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وأكد المهندس عاطف عبدالحميد، رئيس المؤتمر، أنه إيمانًا بدور محافظة القاهرة الوطني في البناء والتنمية والنهوض بالشباب والارتقاء بحلول قضاياه الأساسية تم تنظيم هذا المؤتمر الطلابي الأول، والذي يهدف إلى رفع الوعي القومي لهذا الجيل من الشباب وإكسابه العديد من المهارات والخبرات لمواجهة المزيد من التحديات والانطلاق بخطى ثابتة نحو المستقبل، تنفيذًا لتوجه ورسالة رئيس الجمهورية لتكريس كافة الجهود الممكنة للنهوض بفئة الشباب.

ومن المقرر أن تمتد جلسات المؤتمر، بداية من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، والذي يقام بقاعة المؤتمرات بالجامعة، بينما يقام حفل الختام بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.

ويتضمن برنامج اليوم الأول لمؤتمر الشباب عدد من الجلسات والندوات بمشاركة عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة ورجال الدولة والمثقفين، وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "مصر والتنمية المستدامة" برئاسة حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، ويتحدث فيها مجموعة من المشاركين مثل الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة السابق، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، الرئيس التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء.

وتأتي الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول تحت عنوان "معا ضد التطرف والإرهاب" برئاسة الدكتور علي جمعة، ويشارك فيها ثروت الخرباوي، الخبير في الجماعات الدينية، والدكتور سمير غطاس، والدكتور ناجح إبراهيم، والدكتورة هدى زكريا.

وتختتم الجلسة الثالثة والأخيرة تحت عنوان " كلنا واحد .. الدين للديان والأرض للإنسان" برئاسة نيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، بمشاركة الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور محمد أبو زيد الأمير.



كما تنطلق، في ختام اليوم الأول للمؤتمر، فعاليات حفل الإنشاد الديني، لفرقة سلام، للدكتور انتصار عبدالفتاح، وذلك على خشبة المسرح الرئيسي بجامعة عين شمس.