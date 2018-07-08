الأوقاف تحيل مظهر شاهين للجنة القيم: "تجاوز في الحديث"



كتب - محمود مصطفى:

أحال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، ورئيس لجنة القيم بوزارة الأوقاف، الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة لحديثه في قضايا عامة تخص الوزارة دون تصريح أو تفويض.

وقال طايع في بيان اليوم، أن مظهر شاهين تجاوز في الحديث بما لا يمثل الوزارة ولا ترتضيه أسلوبا للحوار الموضوعي، خلال لقائه بأحد البرامج.

كان الشيخ مظهر شاهين، اتهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن بهم شخصيات إخوانية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، مساء السبت.