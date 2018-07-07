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    عميد "طب الأزهر": حالة الوفاة بـ"الحسين الجامعي" لا علاقة لها بالحريق

    10:59 م السبت 07 يوليو 2018
    عميد "طب الأزهر": حالة الوفاة بـ"الحسين الجامعي" لا علاقة لها بالحريق

    حريف مستشفى الحسين الجامعي

    كتب - محمود مصطفى:

    نفى الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ومدير عام المستشفيات الجامعية، صحة ما تردد عن وفاة شخص نتيجة الحريق الذي شب ظهر اليوم السبت بمستشفى الحسين الجامعي.

    وقال سليم في تصريح لمصراوي، إن حالة الوفاة لشخص من محافظة الغربية وكان يعالج بقسم المخ والأعصاب بالمستشفى، وهو بعيد تماماً عن المبنى الذي اندلع به الحريق.

    وأشار مدير عام المستشفيات، إلى أنه تم نقل ١١٥ حالة من مرضى الحسين الجامعي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إلى مستشفيات "سيد جلال والزهراء والمنيرة والقاهرة الفاطمية".​

    أحمد سليم جامعة الأزهر مستشفى الحسين الجامعي حريف مستشفى الحسين الجامعي
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