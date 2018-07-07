وزيرة التخطيط: لا تعيينات حكومية جديدة لهذه الأسباب

كتب- أحمد الصعيدي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية يمنع تعيين الأقارب من الدرجة الأولى في نفس الإدارة، مشيرة إلى وقف التعيينات في الحكومة حتى يتم ظبط العجز والفائض بالجهاز الإداري للدولة.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه خلال السنوات الماضية تم تعيين أقارب من الدرجة الأولى في المؤسسات الحكومية، متابعة "قانون عدم تعيين الأقارب من الدرجة الأولى في نفس الإدارة يحمي الموظفين".

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم اتخاذ قرار منع تعيين الأقارب بالحكومة لمنع الواسطة، لافتة إلى أن لدينا الكثير من الكوادر المصرية والعناصر المتميزة، ولكن لابد من وضعهم في الطريق الصحيح من خلال التقييم الوظيفي والتدريب الجيد قبل التعيين.