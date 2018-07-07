"التعليم" تكشف حقيقة مد الأسبوع الدراسي لـ 6 أيام بالعام الجديد

كتبت-ياسمين محمد:

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2018/2019، والتي تبدأ يوم السبت 1 سبتمبر المقبل بالنسبة لصفوف مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدئي، نظرا لتطبيق النظام التعليمي الجديد "تعليم 2" على هذه الصفوف.

بينما تبدأ الدراسة بالنسبة لباقي الصفوف بدءا من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، بتاريخ السبت 22 سبتمبر المقبل.

وأثار بيان وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، جدلا واسعا بشأن تحديد الخريطة الزمنية للعام الجديد لتبدأ يوم السبت، الأمر الذي فهمه البعض بأن الأسبوع الدراسي سيمتد لـ 6 أيام، بدلا من 5 أيام فقط.

وكشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة الأمر، موضحة أن الوزارة بدورها تحدد بدء الدراسة مع بداية الأسبوع في يوم "سبت"، بينما تطبق كل محافظة نظامها المعمول به، بالتنسبق مع المديريات التعليمية.

وأشار أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن الوزارة لم تقرر مد الأسبوع الدراسي لـ 6 أيام بكل المحافظات، ولكن هناك محافظات تعمل يوم السبت نظرا لارتفاع الكثافة، وتقسيم الطلاب على فترتين دراسيتين.

وأكد خيري، في تصريح لـ"مصراوي"، أن إجازة يوم السبت تختلف من مدرسةٍ لأخرى وفقًا للمعتاد كل عام، وهو ما يسري على العام الدراسي المقبل 2018/ 2019، موضحًا أن المدارس التي يقتضي أسلوب الدراسة بها اعتبار يوم السبت يوم دراسي ستبدأ الدراسة في الـ22 من سبتمبر، أما المدارس التي تعتبره إجازة ستبدأ الدراسة يوم الأحد، الموافق الـ23 من ذات الشهر.

وأوضح خيري، أن المدارس التي تعمل لمدة 6 أيام بالأسبوع، هي مدارس الفترتين، نظرًا لقلة عدد ساعات اليوم الدراسي مقارنة بمدارس الفترة الواحدة.

وأضاف خيري، أنه إلى جانب مدارس الفترتين، هناك مدارس تحدد إجازتها بيومي الجمعة والأحد، كمدارس الراهبات، لذلك فإنها تعمل يوم السبت، مؤكدًا أن يومي الجمعة والسبت إجازة بكل المدارس فيما عدا هذه الحالات.

ويبدأ اليوم الدراسي بمدارس الفترتين، في السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بالنسبة للفترة الأولى، فيما تبدأ الفترة الثانية من الثانية عشرة والنصف حتى الخامسة مساءًا، ما يجعل عدد ساعات الدراسة محدود مقارنة بمدارس الفترة الواحدة التي تعمل من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا.