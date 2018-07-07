وزير الشباب: نعمل على إعداد جيل شبابي لتولي المناصب القيادية

كتب - يوسف عفيفي:

تصوير - روجيه أنيس:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء السبت، مهرجان الموسيقي والغناء التراثي للشباب العربي المقام ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر مسرح وزارة الشباب والرياضة.

حضر المؤتمر سفراء الدول العربية المشارِكة بالمهرجان، ووفود الشباب العربي، ومجموعة من الفنانين، منهم الفنان القدير هانى شاكر، والفنانة نادية مصطفى، وبمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة؛ لتقديم باقة منوعة من الأغاني العربية.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاهتمام بشباب مصر وشباب الوطن العربي بجميع الفئات العمرية، مؤكدا حرص الوزارة على غرس المعرفة والانتماء لدى الشباب المصري والعربي لفتح مجالات أوسع أمامهم.

وأوضح صبحي، أن مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربي يعد أول حدث مصري عربي شبابي بعد توليه الوزارة موجها الشكر إلى وزير الشباب السابق خالد عبدالعزيز، على ما قدمه خلال توليه الوزارة.

وأوضح أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري والعربي وتعمل على إنشاء جيل واعي وقادر على بناء شخصيته وتولي مناصب قيادية شبابية في مصر.

ويقام مهرجان الموسيقي والغناء التراثي للشباب العربي، خلال الفترة من 5 حتى 12 يوليو الحالي، بمشاركة شباب دول "مصر، السودان، العراق، السعودية، تونس، جزر القمر، الجزائر، البحرين، الأردن"، ويتضمن برنامج المهرجان تنظيم مجموعة من الزيارات للمعالم السياحية، منها زيارة مجمع الأديان ومنطقة خان الخليلي ومتحف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وبانوراما حرب أكتوبر ومتحف القوات الجوية والمتحف المصري وبرج القاهرة.

كما يتضمن برنامج المهرجان مجموعة ورش عمل تدريبية فنية حول "التطور التاريخي للموسيقي والغناء العربي التراثي، استخدام الآلات الايقاعية، والآلات الحديثة في الموسيقي والغناء العربي والتعرف على تكوين الفرق الموسيقية"، وتقديم الشباب العربي المشاركين بالمهرجان مجموعة من العروض الفنية على مسرح الوزارة، ويقوم بالتحكيم في المهرجان المايسترو سليم سحاب، والموسيقار هانى شنودة، والدكتور عز الدين طه.