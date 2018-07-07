تفاصيل حركة التغييرات بإذاعة "drn": تسريح 70% من العمالة وتحولها لـ"رياضية"

كتب- عمر مصطفى:

كشف مصدر مسئول بمحطة "drn"، عن تحولها من محطة عامة إلى متخصصة، مضيفًا أنها ستكون على الأغلب رياضية، وذلك بعد مرور ما يقرب من عام على انطلاقها.

وانضمت إذاعة drn الأسبوع الماضي، بشكل رسمي إلى شبكة إذاعات راديو النيل (نغم FM - وميجا FM - وهيتس- وشعبي FM)، مع تعيين الإعلامى طارق أبو السعود، مديرا للإذاعة.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة شبكة راديو النيل المالكة للمحطة بإعادة تقييم وتطوير محطاتها بشكل يخدم الجمهور المصري، لافتًا إلى أن الإدارة قررت وقف جميع البرامج بها لحين الانتهاء من الشكل الجديد لها بعد انضماها لراديو النيل، واستمرارها في إذاعة الأغاني، معتبرًا ذلك إجراء طبيعي لحين الانتهاء من وضع الخريطة الجديدة التي ستنطلق عليه المحطة حيث من المقرر تغيير اسمها لتصبح على الأغلب "أون سبورت أف أم".

وتقدم الإعلامي خالد حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة "راديو وان"، باستقالته من منصبه بعد أن شارك في تأسيس المحطة.

ولفت المصدر إلى أن التوجه الحالي للقناة هو الإبقاء على 30% فقط من العاملين لتشغيل المحطة في شكلها الجديد، وذلك بعد أن أعطت الإدارة مهله 48 ساعة للاتصال بهم: "من لم يتم الاتصال به فهو خارج المحطة".

وعن سبب تغير مضمون المحطة، قال المصدر إن الإدارة صرحت بأنها حديثة وليس لها قاعدة شعبية مثل باقي المحطات ومن السهل تغيير المضمون.

وأعلن محمود الفقي مقدم برنامج "منورة بأهلها"، اعتذاره عن الاستمرار في إذاعة "drn"، اليوم السبت، كما قدمت الإعلامية مها بهنسي الشكر لإدارة القناة علي الفترة التي عملت بها في الإذاعة.