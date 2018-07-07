عبدالناصر زيدان ردًا على إيقاف برنامجه: "سنظل على عهدنا"

كتب- عمر مصطفى:

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على قرار إيقاف برنامجه "كورة بلدنا" الذي يقدمه عبر قناة "الحدث اليوم"، قائلًا: راضي تماما ومتقبل لكل القرارات".

وجاء قرار إدارة قناة "الحدث اليوم" بتحويل مقدم البرنامج إلى التحقيق لما صدر منه تجاوزات على الهواء، مع إيقافه لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم السبت.

وجاء في بيان القناة: "في حالة مخالفة ذلك يعتبر ضررا متعمدا للقناة يستوجب مسؤولية المخالف مع التعويض"، منوهًا إلى أن العقد ينص على المحتوى الرياضي الخاص بالشؤون الكروية الفنية فقط.

وقال زيدان عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم: "الهدوء يمنحك مزيدا من الثقة وحسن اتخاذ القرار، لا تقلقوا على برنامج كورة بلدنا، إنه ذاهب إلى مكان بعيد وصعب المنال، وسنظل على عهدنا مع قناة الحدث الْيَوْمَ بيتنا الكبير ومكاننا الجميل ووش السعد علينا ليوم الدين".

وأضاف: "سنظل نحترم عقودنا مع القناة، ونقدر المحترم الخلوق النائب محمد إسماعيل (رئيس القناة) الذي لاقينا منه المساندة والدعم الذي لم نراه مع أحد من العالمين، وراضي تماما ومتقبل لكل القرارات الصادرة بشأن إيقافي وإحالتي للتحقيق، لأني واثق بأنني علي حق ولن أسمح لأي شخص أن يوقع بيني وبين القناة وإدارتها مهما حدث".