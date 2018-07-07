أوركسترا الشباب تقدم فقرات غنائية بمهرجان "الموسيقى والغناء التراثي"

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كتب - يوسف عفيفي:

تصوير - روجيه أنيس:

قدمت أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد مصطفى وياسر مصطفى، فقرات غنائية مصرية وعربية قديمة خلال فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وافتتح المهرجان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بحضور العديد من الشخصيات العامة ونجوم التراث الفني العربي، على رأسهم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربيةـ والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة، والفنان هاني شاكر والفنانة نادية مصطفى وعز الدين طه أستاذ التأليف الموسيقي بمعهد الموسيقى العربية.

وشاركت في المهرجان دول الجزائر – البحرين – الأردن – العراق – جزر القمر -تونس – السعودية – السودان، ويقوم بتحكيم المهرجان المايسترو سليم سحاب والموسيقار هاني شنودة والدكتور عز الدين طه.

يأتي إقامة المهرجان في إطار اختيار القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018/2019 تحت شعار "حلم واحد .. هدف واحد"، وذلك بهدف التعرف علي الموروث الثقافي والمحافظة على الهوية العربية وتبادل الخبرات واكتشاف المواهب الشبابية الفنية في مجال الموسيقى والغناء.

ويقام مهرجان الموسيقي والغناء التراثي للشباب العربي، خلال الفترة من 5 حتى 12 يوليو الحالي، ويتضمن برنامج المهرجان تنظيم مجموعة من الزيارات للمعالم السياحية، منها زيارة مجمع الأديان ومنطقة خان الخليلي ومتحف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وبانوراما حرب أكتوبر ومتحف القوات الجوية والمتحف المصري وبرج القاهرة.

كما يتضمن برنامج المهرجان مجموعة ورش عمل تدريبية فنية حول "التطور التاريخي للموسيقي والغناء العربي التراثي، استخدام الآلات الايقاعية، والآلات الحديثة في الموسيقي والغناء العربي والتعرف على تكوين الفرق الموسيقية"، وتقديم الشباب العربي المشاركين بالمهرجان مجموعة من العروض الفنية على مسرح الوزارة.