شيخ الأزهر: تحقيق عاجل في حريق مستشفى الحسين الجامعي

كتب - محمود مصطفى:

قالت مؤسسة الأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يتابع تطورات الحريق الذي شب عصر اليوم السبت، بمستشفى الحسين الجامعي، من خلال قيادات الأزهر الموجودة في مقر المستشفى، للاطمئنان على المرضى ومتابعة السيطرة على الحريق.

ووجه الإمام الأكبر بفتح جميع مستشفيات الأزهر أمام المرضى، وتوجيه جميع سيارات الإسعاف التابعة لمستشفيات الأزهر ومشيخة الأزهر إلى مستشفى الحسين لنقل المرضى إلى المستشفيات البديلة.

كما وجه بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين حسب نتيجة التحقيقات.