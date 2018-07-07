جامعة الأزهر: لا وفيات في حريق مستشفى الحسين الجامعي

كتب - محمود مصطفى:

قالت جامعة الأزهر، إن الحريق الذي نشب عصر اليوم بمستشفى الحسين الجامعي، لم يسفر عن سقوط حالات وفاة.

وأشارت الجامعة في بيان اليوم، لوجود حالة وفاة لشخص كان بالمستشفى ويعالج من نزيف بالمخ وأزمات قلبية، مؤكدا أن الوفاة طبيعة ولا علاقة لها بالحادث.

وأوضحت أنه على الفور تم نقل الحالات التي كانت محجوزة لاستكمال العلاج والبالغ عددها حوالى 115 حالة، منها 100 حالة لمستشفى سيد جلال الجامعي، 9 حالات تم نقلها لمستشفى الزهراء الجامعي، إضافة إلى 4 حالات تم نقلهما إلى مستشفى المنيرة العام.

وشبّ الحريق فى أحد المدرجات بالطابق الرابع بالمستشفى في تمام الساعة الثانية والربع ظهر اليوم السبت، وتصاعدت النيران إلى الطابقين الخامس والسادس، وجار تحديد سبب الحريق بواسطة السلطات المختصة، بحسب البيان.

وقالت الجامعة، إن قيادات الأزهر الشريف برئاسة الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تثمن جهود جميع المتعاونين بداية من وزيرة الصحة هالة زايد، ومحافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، إضافة إلى رجال الدفاع المدنى والحريق والإسعاف والذين هرعوا جميعا لموقع الحادث وتم التعامل والسيطرة عليه في الحال.​