المصيلحي يطالب العاملين بـ"التموين" بالتكاتف لإنجاح الوزارة (فيديو)

كتبت - عايدة رضوان ويوسف عفيفي:

تصوير: أحمد لطفي

طالب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قيادات الوزارة ومديري المديريات ورؤساء مكاتب التموين، بالتكاتف والعمل سويا على من أجل تقدم وتحرك الوزارة إلى الأمام.

وقال وزير التموين على هامش اجتماعه مع قيادات الوزارة ومديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين، اليوم السبت: "أوعو تفتكروا إننا هنتقدم لو مشينا بنفس الطريقة النمطية دي بل يجب التغيير، ولو ما اعترفناش إننا حلوين مش هنبقه حلوين وأنا متأكد إننا هنبقه حلوين، وأنا اجتمعت بيكم عشان أقولكم إيدي في إيدكم في إدارة واقعية للتحرك للأمام".

وقال المصيلحي، إنه يجري وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، ومن المقرر عرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للموافقة على هذه الضوابط على أن يتم بعد ذلك البدء فى تنفيذ إضافة المواليد الجديدة.