وزيرة الصحة: إرسال فريق طبي لمتابعة حالة مرضى "الحسين الجامعي"

كتب - أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اتصالاً هاتفياً بالدكتور أحمد سليم عميد كلية طب جامعة الأزهر؛ لمتابعة حادث حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي بمحافظة القاهرة.

وقالت وزيرة الصحة، في بيان اليوم، إنه تم إرسال فريق طبي من وزارة الصحة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة إذا كان هناك إحتياج، وحرص الوزارة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية لخدمة المريض المصري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد مصابين، وأن المرضى المحتجزين داخل مستشفى الحسين الجامعي يتم إخلائهم إلى المستشفيات المجاورة: المنيرة، ومنشية البكري، وأحمد ماهر، وباب الشعرية.

وقال "مجاهد" إن وزيرة الصحة وجهت بمتابعة حالة المصابين وتوفير كافة الرعاية الصحية لهم.