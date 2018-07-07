الثقافة: إنشاء أول سجل لتوثيق التراث السينمائي منذ 122 عامًا

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم السبت، قرارًا بإنشاء أول سجل في تاريخ السينما المصرية لتوثيق التراث السينمائي منذ عام 1896 بالمركز القومي للسينما.

وقال بيان لوزارة الثقافة، إن هذا القرار يأتي في إطار سعي وزارة الثقافة للحفاظ علي التراث السينمائي المصرى والذي شكل على مدى عقود الهوية للمواطن العربي، وظل دائما أحد الروافد المهمة للثقافة العربية، كما لعب دورا بارزا في تصدر مصر للمشهد الثقافي عربيا وعالميا.

وأوضح الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما ورئيس المركز القومي للسينما، أنه بموجب القرار سيتم تسجيل الأفلام السينمائية التي تمثل تاريخًا للسينما المصرية وكذلك المقتنيات السينمائية بمختلف أشكالها وأنواعها بهذا السجل والذي يكون التوثيق به "جواز مرور" لأي من التصرفات الخاصة بهذا المقتنى التراثي بما فيها المعارض الداخلية والخارجية مع احتفاظ أصحاب التراث بكافة الحقوق المادية والأدبية التي يضمنها قانون الملكية الفكرية وتعهد الدولة بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لصون هذا التراث وترميمه ورقمنته والحفاظ عليه وعرضه بكل المقاييس العلمية والعملية العالمية.