أكثر الكلمات إنتشاراً

ثعابين البحيرة بطاقات التموين نادي الأهرام مونديال روسيا محمد صلاح

وزير التنمية المحلية: إلغاء حملات "التفتيش المفاجئ" على المدن

05:55 م السبت 07 يوليو 2018
وزير التنمية المحلية: إلغاء حملات "التفتيش المفاجئ" على المدن

كتب- محمد نصار:
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستبلغ المحافظات بموعد لجان التفتيش خلال الفترات المقبلة، والتي ستعمل وفق خطة تُعتمد لاحقا، وإلغاء التفتيش المفاجئ.

وشدد شعراوي، خلال لقاء رؤساء المدن والأحياء، اليوم السبت، على ضرورة مرافقة قوة أمنية خلال تنفيذ أعمال الإزالات بالأحياء والمدن والمراكز، مضيفا: "مش عاوز واحد بلطجي يقف قدام رئيس حي، والمخالف يطبق عليه القانون بكل صرامة".

وقال الوزير إنه سيعقد لقاءً ربع سنوي مع رؤساء الأحياء والمراكز؛ لمناقشة خطط العمل، والمشكلات التي تواجههم خلال تنفيذ أعمالهم، والعمل على وضع خطط قصيرة وطويلة المدي، لبدء تنفيذها على أرض الواقع.

محمود شعراوي التفتيش المفاجئ التنمية المحلية

الخبر التالى:

الثقافة: إنشاء أول سجل لتوثيق التراث السينمائي منذ 122 عامًا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان