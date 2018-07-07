وزير التنمية المحلية: إلغاء حملات "التفتيش المفاجئ" على المدن

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستبلغ المحافظات بموعد لجان التفتيش خلال الفترات المقبلة، والتي ستعمل وفق خطة تُعتمد لاحقا، وإلغاء التفتيش المفاجئ.

وشدد شعراوي، خلال لقاء رؤساء المدن والأحياء، اليوم السبت، على ضرورة مرافقة قوة أمنية خلال تنفيذ أعمال الإزالات بالأحياء والمدن والمراكز، مضيفا: "مش عاوز واحد بلطجي يقف قدام رئيس حي، والمخالف يطبق عليه القانون بكل صرامة".

وقال الوزير إنه سيعقد لقاءً ربع سنوي مع رؤساء الأحياء والمراكز؛ لمناقشة خطط العمل، والمشكلات التي تواجههم خلال تنفيذ أعمالهم، والعمل على وضع خطط قصيرة وطويلة المدي، لبدء تنفيذها على أرض الواقع.