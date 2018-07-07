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المفتي يدين العملية الإرهابية بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي

05:53 م السبت 07 يوليو 2018
المفتي يدين العملية الإرهابية بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- العملية الإرهابية التي قامت بها مجموعة من العناصر الإرهابية بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من القصر الرئاسي في الصومال، مما أسفر عن 20 قتيلًا وجريحًا.

وأكد مفتي الجمهورية -في بيان اليوم السبت- أن سعي الجماعات الإرهابية الحثيث لإثارة القلق والاضطرابات داخل البلدان هو دليل على أن الغرض من أفعالهم الإجرامية ليس الصالح العام للناس، ولكن إشباع رغباتهم في سفك الدماء والتكالب على السلطة.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

شوقي علام مفتي الجمهورية الصومال سيارة مفخخة

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