بسبب "مرتضى منصور".. إيقاف برنامج عبدالناصر زيدان على "الحدث اليوم"

كتب - مصطفى علي ويوسف عفيفي:

أصدرت قناة الحدث اليوم، قرارًا بإيقاف عبدالناصر زيدان، مقدم برنامج كورة بلدنا لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم السبت، وتحويله للتحقيق لما بدر منه من تجاوزات على الهواء في حلقة أمس الجمعة.

وقال خالد محي، المدير التنفيذي لقناة الحدث اليوم، لمصراوي، إنه يتم تفريغ حلقة الجمعة التي قدمها "زيدان"، وشهدت تجاوزات بحق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدورها، قالت القناة في قرارها اليوم السبت، إنه تلاحظ جنوح البرنامج عن المحتوى المتعاقد عليه واتجاهه إلى قضية نادي الزمالك والتي ما زالت قيد التحقيقات.

وأحالت القناة "زيدان" إلى التحقيق لما "بدر منه من تجاوزات على الهواء في حلقة الجمعة"، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر ضررا متعمدا للقناة يستوجب مسئولية المخالف مع التعويض.