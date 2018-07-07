"الأوقاف": "قضاء الحوائج أفضل من حج النافلة" عنوان خطبة الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "قضاء حوائج الناس أولى من حج النافلة وتكرار العمرة".

وطالبت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم السبت، جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.