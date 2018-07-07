رئيس "التنسيق الحضاري" يكشف حقيقة وصول قيمة مباني الحكومة لـ70 مليار جنيه

كتب- محمد نصار:

قال محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن لجنة الحفاظ على التراث، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تعمل في الوقت الحالي على حصر كامل لكافة مباني الوزارات في منطقة القاهرة الخديوية، والتي ستنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "أبوسعدة"، لمصراوي، اليوم السبت، أن اللجنة تعمل على حصر المباني لتحديد المباني المسجلة كآثار، أو تراث متميز، أو ليست مسجلة بالآثار أو التراث المتميز، وكيفية التعامل معها بعد انتهاء اللجان من عمليات الحصر.

ورفض رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الحديث عن قيمة هذه الأصول الحكومية، والتي ذكرت وسائل إعلامية أنها تبلغ 70 مليار جنيه، قائلًا: "عمليات حصر المباني لم تنته بعد، ولا يمكن ذكر رقم تقريبي لقيمة هذه الأصول إلا بانتهاء عمل لجان الفحص، لأن مباني الآثار لا تساوي في القيمة السوقية، مباني التراث المعماري أو المباني العادية".

وبالنسبة لمنطقة وسط البلد بالكامل، أوضح "أبوسعدة"، أنه سيتم الاستعانة بخبراء لدراسة أوجه الاستفادة من الأصول المتواجدة بها، من أجل الحفاظ على القاهرة التراثية، لافتًا إلى تحديد مصير هذه الأصول في ضوء الدراسات.

وتابع: "لو لقينا إن أحد الأصول يعتبر أثر سيتم التعامل معه بشكل مختلف، وإذا لم يكن أثرًا أو ذات طراز معماري متميز (تراث)، يمكن هدمه وإعادة استخدام المنطقة التي يشغلها، لكن لا يجد سيناريو لهذا حتى الآن".