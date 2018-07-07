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    "الصحة": إصابة 3 أشخاص في حريق مستشفى الحسين الجامعي

    04:45 م السبت 07 يوليو 2018
    "الصحة": إصابة 3 أشخاص في حريق مستشفى الحسين الجامعي

    حريق مستشفى الحسين الجامعي

    كتب - أحمد جمعة:

    قالت وزارة الصحة والسكان، إن حريقًا نشب داخل قسم العيون بمستشفى الحسين الجامعي، أسفر عن إصابة 3 أشخاص حتى الآن.

    وأضافت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنه تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث.

    ونشب حريق هائل في الطابق الرابع بمستشفى الحسين الجامعي، التابع لجامعة الأزهر بالدراسة، اليوم السبت، فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لإخماد النيران.

    مستشفى الحسين الجامعي حريق وزارة الصحة سيارات إسعاف

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