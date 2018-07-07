طلب إحاطة لوزير الزراعة بعد رفع أسعار الأسمدة

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أحمد عبدالواحد، نائب سنورس بمحافظة الفيوم، بطلب إحاطة إلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، بخصوص ارتفاع أسعار الأسمدة، مشيرًا إلى أن الفلاحين يعانون من سوء أوضاعهم بعد رفع أسعار الأسمدة للمرة الثالثة خلال العام ونصف الماضيين، خاصة في ظل زيادة أسعار المنتجات الزراعية.

وقال "عبدالواحد"، إن الأسمدة تمثل صميم مدخلات الزراعة، وارتفاع أسعارها كل فترة سيتسبب في خسائر فادحة للفلاحين، خاصة أن الفلاح المصري يعاني من مشاكل عديدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وغلاء أسعار جميع المستلزمات الزراعية من التقاوي والمبيدات وغيرها، وهو ما سيعود على الفلاحين بمزيد من الآثار السلبية، ومن ثم على الدولة، وبالتالي يهدد مستقبل الزراعة في مصر.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة ظروف الفلاحين والاهتمام بأوضاعهم ومشاكلهم، ووضع خطة حقيقية للتنمية الزراعية، والتي يشملها وضع خريطة للاحتياجات الفعلية للسوق من الأسمدة على مدار عدة مواسم لتوفيرها بدون رفع أسعارها، وخلق سوق سوداء تمارس ضغوطها على الفلاح.