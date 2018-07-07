رئيس جامعة الأزهر يقرر نقل مرضى مستشفى الحسين لـ"سيد جلال" و"الزهراء"

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كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعليماته لقيادات مستشفى الحسين بنقل المرضى إلى مستشفيات سيد جلال والزهراء والتخصصي، إضافة إلى مستشفى المنيرة، بعد نشوب حريق بالمستشفى.

وقال رئيس الجامعة، خلال متابعته الأوضاع بالمستشفى، اليوم السبت، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المرضى بالمستشفى، ونقلهم فورًا بالاستعانة بأتوبيسات الأزهر وسيارات الإسعاف.

ونشب حريق بالدور الرابع بالمبنى الجديد لمستشفى الحسين الجامعي، اليوم السبت، بسبب ماس كهربائي.​