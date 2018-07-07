محافظ القاهرة ووكيل الأزهر يصلان مستشفى الحسين الجامعي لمتابعة عمليات إخماد الحريق

كتب- محمود مصطفى:

وصل المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم السبت، إلى مستشفى الحسين الجامعي، لمتابعة الحريق الذي نشب في المبنى الجديد.

وقال الدكتور محمود صديق، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، إن الحريق سببه ماس كهربائي في الدور الرابع بالمبنى الجديد، وتحاول سيارات الإطفاء السيطرة عليه.

وأضاف صديق، في تصريح لمصراوي اليوم السبت، أنه تجري حاليًا نقل المرضى إلى الغرف الأخرى.

ونشب حريق هائل في قاعة الاجتماعات بالطابق الرابع بمستشفى الحسين الجامعي بجامعة الأزهر بالدراسة، اليوم السبت، دون وقوع أي إصابات، أو خسائر بشرية، فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لإخماد النيران.