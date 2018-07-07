95 % للطب و80 % للهندسة.. ننشر الحد الأدنى لكليات الجامعات الخاصة (إنفوجرافيك)
04:06 م السبت 07 يوليو 2018
كتبت- داليا شبل:
أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، بدء التسجيل بالشريحة الأولى للقبول بالجامعات الخاصة، 29 يوليو الجاري، وتستمر حتى 8 أغسطس، على أن تبدأ الشريحة الثانية في 8 أغسطس، وحتى آخر أغسطس المقبل، بما في ذلك إجازة عيد الأضحى المبارك.
وينشر "مصراوي"، الحد الأدنى لكليات الجامعات الخاصة، طبقًا لبيان "الأعلى للجامعات"، من خلال الفديوجرافيك التالي:
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