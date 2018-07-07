95 % للطب و80 % للهندسة.. ننشر الحد الأدنى لكليات الجامعات الخاصة (إنفوجرافيك)

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، بدء التسجيل بالشريحة الأولى للقبول بالجامعات الخاصة، 29 يوليو الجاري، وتستمر حتى 8 أغسطس، على أن تبدأ الشريحة الثانية في 8 أغسطس، وحتى آخر أغسطس المقبل، بما في ذلك إجازة عيد الأضحى المبارك.

وينشر "مصراوي"، الحد الأدنى لكليات الجامعات الخاصة، طبقًا لبيان "الأعلى للجامعات"، من خلال الفديوجرافيك التالي: