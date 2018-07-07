وزير النقل: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو في ديسمبر المقبل

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

رافق وزير النقل خلال الجولة اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والدكتور عمرو شعت مساعد الوزير، وبدأت الجولة باجتماع مع الشركات المنفذة حيث وجه الوزير بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

ثم تفقد الوزير المحطة التبادلية عدلي منصور عند موقف العاشر، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث التي تبلغ مساحتها 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في أفريقيا.

بعد ذلك تابع الوزير معدلات التنفيذ في عدد من المحطات الأخرى بهذا الجزء، منوها إلى أنه جار تنفيذ هذا الجزء بواسطة اتحاد شركات مصرية للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن هذا الجزء يمتد بطول 6.35 كم من محطة هشام بركات حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلي منصور "موقف العاشر"، ويشمل 5 محطات علوية هي "هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، والمحطة التبادلية عدلي منصور عند موقف العاشر"، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث.

وأضاف عرفات أن الأعمال الإنشائية للجزء الثاني من المرحلة الرابعة بلغت نسبة إنجازها ٤٠٪، ومن المقرر افتتاح هذا الجزء في ديسمبر 2109.

بعدها توجه الدكتور هشام عرفات لمتابعة معدلات التنفيذ في عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والذي يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية هـي (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادي الشمس)، ومحطة علوية وهي محطة النزهة، وخلال الجولة أكد وزير النقل أن هناك تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز 85%، وأعمال التشطيبات بنسبة 72%، وأعمال السكة بنسبة 55%، منوهًا إلى أنه من المقرر افتتاح هذا الجزء في ديسمبر 2018.

وعلى هامش الجولة، قال الدكتور هشام عرفات إنه يجري حاليًا العمل في الجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة إضافة إلى المرحلة الثالثة في وقت واحد، مؤكدا أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى والتي تساهم في توفير الوقود وتقليل الاعتماد على النقل غير المنظم بالإضافة إلى سرعة الوصول وتقليل حجم الملوثات.

وأشار إلى أن خطة وزارة النقل خلال الأربع سنوات في مجال مترو الأنفاق ترتكز على استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – امبابة – جامعة القاهرة) بطول 17.7 كم وتكلفة 10440 مليون جنيه + 1553 مليون يورو، واستكمال تنفيذ الجزءين 4A,4B من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بطول 11.5 كم وتكلفة إجمالية 5370 مليون جنيه + 485 مليون يورو، وكذلك البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (6 أكتوبر – الملك الصالح – الفسطاط) بطول 19 كم وبتكلفة تقديرية 2 مليار جنيه + 2 مليار دولار، واستكمال دراسات وطرح مشروع إنشاء الخط الخامس للمترو (مدينة نصر – الساحل) بطول 24 كم وتكلفة تقديرية 32 مليار جنيه + 2.25 مليار دولار، واستكمال دراسات وطرح مشروع إنشاء الخط السادس للمترو (الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 30 كم وتكلفة تقديرية 40 مليار جنيه + 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ القطار الكهربائي (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول ٦٨ كم وبتكلفة 1200 مليون دولار، وكذلك تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بتكلفة 363 مليون يورو.

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