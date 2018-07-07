وزير الشباب: مجلس النواب ليس ضدنا.. وسعيد بنموذج محاكاة برلمان الطلائع

كتب- هند الشامي وأحمد علي:

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، عن بالغ سعادته بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باختياره وزيرًا للشباب والرياضة، متمنيًا أن يكون على قدر المسؤولية وتحمل الأمانة.

وقال "صبحي"، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر القومي لبرلمان الطلائع المنعقدة بمجلس النواب، اليوم السبت: "أعتقد أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ستكون خلف وزارة الشباب وليس ضدها، وذلك لأننا تربطنا فلسفة واحدة، ونحن جميعًا معًا لخدمة الوطن".

‪‬ووجه "صبحي"، الشكر للدكتور علي الدين هلال، الوزير الأسبق، لإنشاء برلمان الطلائع منذ أكثر من 14 عامًا، لافتًا إلى أنه سعيد بنموذج محاكاة برلمان الطلائع اليوم‪ .‬

وتابع وزير الشباب والرياضة، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير برلمان الطلائع، والاهتمام بشباب مصر وجميع الفئات العمرية، خصوصًا الفئة العمرية من 9 إلى 15 عامًا، والتي تعد أشد خطورة، وبحاجة إلى المعرفة والانتماء، قائلًا: "مش هنسيب حد في السن ده إلا لما نقوله مصر عظيمة بالعمل".​