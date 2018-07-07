وزير الأوقاف: ضخ 800 مليون جنيه من موارد الوزارة في الموازنة الجديدة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إيرادات الوزارة والهيئة ارتفعت خلال العام المالي الماضي، ووصلت إلى 800 مليون جنيه من مواردها الذاتية، مع مراعاة شروط الوقف، لافتًا إلى ضخ ذلك المبلغ في موازنة العام الجديد.

وأضاف "جمعة"، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم السبت، بمسجد النور بالعباسية، أن خطة التوعية الصيفية انطلقت بداية من يوليو الجاري، ووصل عدد المدارس القرآنية التي تعمل بالفعل إلى 690 مدرسة، قائلًا: "نستهدف الوصول إلى 1000 مدرسة بـ3 آلاف محفظ، ووصلت مكاتب تحفيظ القرآن إلى 2327 مكتبًا، ونستهدف زيادتها بمقدار 200، والالتحاق بها مجانًا".

وتابع وزير الأوقاف، أن خطة التوعية هدفها الحفاظ على النشء من أيدي المتشددين، مشيرًا إلى افتتاح 73 مدرسة علمية تضم 385 عالمًا، ونستهدف الوصول إلى 150 مدرسة خلال العام المالي الحالي.