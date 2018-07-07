"التعليم": توجيه كافة المنح الخارجية لتجهيز المدارس وتدريب المعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن هناك خطة وضعت بعناية من هيئة الأبنية التعليمية لاستيعاب الطلاب، مشيرًا إلى توجيه كافة المنح الخارجية لصالح تدريب المعلمين، وتجهيز المدارس.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، ذكر "عمر"، أن الوزارة لا تعتمد كليًا على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى توفير حوالي مليار جنيه في الفترة الماضية، إلى جانب تمويل الدول والمؤسسات الصديقة.

ونوه "عمر"، إلى أهمية عمل خطة متكاملة لتوفير المبالغ التي سيستكمل بها مشروع التعليم الجديد على مدار 12 عامًا مقبلة.

جاء هذا خلال اجتماع الوزير بأعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسته، وبحضور كل من الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أمل سويدان، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة دينا البرعي، مستشار وزير التعليم للتقويم التربوي، وحبيبة عز، مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، وممثلي وزارات الثقافة، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة، والإصلاح الإداري، والمعاهد الأزهرية، والتعليم العالي والبحث العلمي.