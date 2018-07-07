رئيس الفنون الشعبية يتفقد مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

كتب- محمد عاطف:

تفقد الفنان القدير الدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية، مساء أمس، حيث أشرف على آخر مراحل التطوير والتحديث بالمسرح ، والذي يجري الاستعداد لافتتاحه في القريب العاجل أمام الجمهور.

وفي تصريحات خاصة أكد "عبده"؛ أن المسرح سوف يكون تحفة فنية تفخر بها محافظة الإسكندرية، مشددا على أنه يسعى للانتهاء من تطويره في أقرب وقت حتى يلحق العمل بالموسم الصيفي.

ثم توجه إلى قصر ثقافة الأنفوشي لمشاهدة وحضور افتتاح العرض الاستعراضي "شباب في عين الرسول" الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وحرص علي مشاهدته في أول ليلة عرض له بالإسكندرية.

وفي نهاية العرض اجتمع "عبده" بجميع بالفنانين المشاركين في العرض لكي يهنئهم علي النجاح الذي حققه العرض في أول لياليه.