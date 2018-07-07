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    بحضور وزراء وشخصيات عامة.. انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب بالقاهرة غدًا

    02:53 م السبت 07 يوليو 2018
    بحضور وزراء وشخصيات عامة.. انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب بالقاهرة غدًا

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

    كتب- محمد نصار:

    أعلنت محافظة القاهرة، انطلاق الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الشباب الذي تستضيفه العاصمة، تحت عنوان "معًا من أجل مصر"، غدًا الأحد.

    وقالت المحافظة، في بيان، اليوم السبت، إن هذا المؤتمر يأتي بالتنسيق بين المحافظة وجامعة عين شمس، بإشراف المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، نائبًا عن رئيس الوزراء.

    ويشهد الافتتاح عدد من الوزراء والشخصيات العامة، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر خلال الفترة من (8-12 يوليو 2018)، والتي تشهد ختام فعاليات المؤتمر الخميس المقبل.

    وسوف تنطلق مراسم الافتتاح في تمام الساعة 9:30 صباح الأحد، بقاعة الاجتماعات الكبرى لجامعة عين شمس.

    مؤتمر الشباب محافظ القاهرة مصطفى مدبولي خالد عبدالغفار جامعة عين شمس

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