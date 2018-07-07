"الأوقاف": نلاحق المتطرفين ممن يعتلون المنابر.. وكافة المساجد تحت رقابتنا

كتب- هند الشامي وأحمد علي:

قال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن كافة المساجد تخضع لرقابة الوزارة، ويتم ملاحقة ومطاردة الذين يتسللون لاعتلاء منابر المساجد من أصحاب الأفكار المتطرفة.

وأضاف "طايع"، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر القومي لبرلمان الطلائع المنعقدة بمجلس النواب، اليوم السبت، أن "الجهود المبذولة خلال الـ5 سنوات الأخيرة لتطهير المساجد من الأفكار المتطرفة، لو حدث قبل ذلك ما وصلنا إلى خروج الناس إلى الشوارع، ولا وجدنا التمرد"، لافتًا إلى منح الأئمة دورات تدريبية بشكل مستمر لتجويد أدائهم سواء لغويًا أو فقهيًا.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن فكرة برلمان الطلائع التي انطلقت منذ 14 عامًا، حذت حذوها البرلمانات العربية، بما يحقق الريادة لمصر.

وفي ختام كلمته، طالب "طايع"، الشباب المشاركين لاسيما الذين يمثلون الحكومة بنموذج المحاكاة، بالدراسة جيدًا لتكون الردود قوية.

وكان عدد من الشباب الممثل للنواب بنموذج المحاكاة، أثاروا خلال طلبات الإحاطة التي تقدموا بها، ضرورة قيام وزارة الأوقاف بالإشراف الكامل على المساحد والزوايا غير المنضمة للوزارة، بما لا يسمح بنشر الفكر المتطرف من خلالها، فضلًا عن تدني مستوى بعض الأئمة والدعاة بالمساجد.